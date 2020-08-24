شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة دور ثان يدخلون لجان السير استعدادا لامتحان الجبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل، قبل قليل، طلاب الدور الثانى للثانوية العامة لجان السير استعدادا لأداء طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادتى علم النفس والاجتماع على فترتين، كما يؤدى طلبة مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) فى الفترة الأولى، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية) فى الفترة الثانية.

وأكدت مصادر مسئولة، أن غرفة العمليات تابعت وصول أسئلة الامتحان إلى مقار اللجان، موضحة أنها وصلت مؤمنة بالكامل.

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ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى (110900) طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.

وشدد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.