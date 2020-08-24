شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والحرارة ولا تغيرات بحالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال الأسابيع القادمة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى الذى يجلب الكتل الهوائية الساخنة وبخار الماء نتيجة مروره على البحرين الأبيض والأحمر.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، فى مداخلة للتليفزيون المصرى، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد أى تغيرات جوية طارئة خلال الفترة القادمة، رغم ارتفاع أو انخفاض فى درجات الحرارة ولكنها حول المعدلات الطبيعية.

وأشار إلى أن سبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة التي تصل إلى 80 % على القاهرة والوجه البحري، و 90 % على السواحل الشمالية.