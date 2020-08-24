شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: إنشاء عيادات بالمدينة الرياضية وتشغيلها فور انتهاء تجهيزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اجتماعًا مع مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، حيث وجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتجهيز العيادات الجديدة بالمدينة الرياضية بالجامعة للكشف وكتابة العلاج، وتجهيز جداول الأطباء لبدء العمل بالعيادات قريبًا.

وحذر رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع، من أى تهاون فى تقديم الخدمة العلاجية، متوعدًا أى مقصر باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، ومؤكدًا على دعم الجامعة غير المحدود ومساندة أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى العلاج والحصول على خدمات طبية مميزة، وتحمل كافة مصاريف العلاج.

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ورفض رئيس جامعة القاهرة، أى أعباء جديدة على أعضاء الصندوق، مشددا على سرعة إجراء العمليات الجراحية، وقرر تجديد صرف العلاج لمدة ثلاثة شهور أخرى للتخفيف على أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا ضرورة قيام مندوب من الكليات بصرف العلاج للأساتذة والعاملين فوق الستين.

وكان الدكتور محمد الخشت، أقر في وقت سابق تيسيرات جديدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة؛ منها السماح بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص معتمدة من وزارة الصحة، بنفس شروط العلاج الداخلي، بشرط إحضار الفواتير مختومة ومعتمدة، على أن تتحمل الجامعة سداد الثمن المعادل لقيمة العلاج بمستشفياتها بعد التأكد من صحة الفواتير من الجهة المعالج فيها.

كما أصدر الدكتور محمد الخشت قرارًا بتشغيل عيادة كلية الحقوق ومستشفى الطلبة والمنيل الجامعي والملك فهد بقصر العيني لختم تجديد صرف الأدوية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات وذوي الأمراض المزمنة لتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم، وقرر الاستمرار في تجديد قرارات صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة لمدة 3 أشهر إضافية وهي: يونيو ويوليو وأغسطس من خلال اللجنة الطبية، ووجه بتخصيص مندوب رسمي تحت اشراف عمداء الكليات ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كل كلية لتكرار وصرف العلاج للأساتذة فوق الستين وذوي الامراض المزمنة، دون الحاجة لتواجدهم شخصيًا.