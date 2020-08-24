شكرا لقرائتكم خبر عن التعلم العالى تعلن إمكانية تعديل رغبات تنسيق المرحلة الأولى حتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن طلاب المرحلة الأولى الذين سجلوا رغباتهم أمامهم فرصة لتعديل هذه الرغبات حتى يوم الأربعاء.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، فى تصريحات له، أنه بعد انتهاء المرحلة لا يوجد أى فرصة لتعديل الرغبات، قائلا "بناخد آخر تعديل للطالب"، مؤكدا أنه لم يتم رصد أى شكاوى ويتم التعامل مع أى شكوى فورا.

وتابع السيد عطا "الطالب من الممكن يقدم من بيته ومعامل التنسيق بالجامعات مجهزه لاستقبال الطلاب لتسجيل الرغبات".

وكشف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 120 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020 / 2021.

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وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اعتمدت انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الاول الحاصلين على الثانوية العامة ، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت 22 اغسطس ولمدة 5 أيام وتنتهى يوم 26 اغسطس لتسجيل ؤغبات الطلاب .

وقررت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.