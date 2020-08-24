شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد مكتب التنسيق المركزى ويطمئن على تطبيق إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ثانى جولاته بمكتب التنسيق، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، منذ قليل، مكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقره الجديد بجامعة عين شمس والتى تستضيفه لأول مرة فى تاريخها، فيما استقبله عدد من الطلاب بالجامعة بالورود .

ورافقه فى الجولة، الدكتور السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالى.

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وتفقد الوزير جميع المكاتب والقاعات المخصصة لإدارة المكتب واستقبال الطلاب وتجهيزاتها وتوفير كافة الإمكانيات للأزمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وبما يحقق مصلحة جميع العاملين به والمترددين عليه من أبنائنا الطلاب .

و التقى الوزير الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للطلاب من خلال دعم المكتب بأكبر قدر ممكن من الأطباء العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية ليكونوا في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي حالة طبية طارئة.