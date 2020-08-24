أخبار مصر | اليوم .. حفل تأبين ضحايا حادث مرفأ بيروت بحضور وزيرة التضامن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم .. حفل تأبين ضحايا حادث مرفأ بيروت بحضور وزيرة التضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في وقفة تأبين لضحايا حادث مرفأ بيروت بمشاركة مائة من متطوعي الهلال الأحمر، مع أخذ الإجراءات الاحترازية.

ويأتي ذلك في تمام الساعه السادسة مساء، بمقر الهلال الأحمر بمدينة نصر.

هذا وكانت أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء في لبنان بعد حادث تفجير مرفأ بيروت، قامت وزارة التضامن الاجتماعي تحت إِشراف المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات المعنية بحشد جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وبالتعاون مع جمعية مصر الخير وبنك الكساء، وبنك الشفاء، وجمعية رسالة، ومرسال والجمعية الشرعية، والبر والتقوى، لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية والمواد الإغاثية لمتضرري حادث تفجير مرفأ بيروت.

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وأوضحت أنه تم تجهيز 160 طن من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والمعقمات ومستلزمات النظافة الشخصية وملابس ومفروشات حتى الآن ومستمرون في تجهيز عدد آخر من الشحنات.

وأشارت إلي أن أول الشحنات وصلت بيروت هذا الأسبوع وسيتم إرسال باقي الشحنات تباعا لدعم الأشقاء في لبنان وسيستمر الدعم حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

وجديرا بالذكر أن الرئيس السيسي أكد علي "تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان"، و"الاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنته".

وقدم السيسي التعزية لنظيره اللبناني ميشال عون، في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مساء الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات وتسبب بإصابة الآلاف.

ووقع انفجاران هائلان في مرفأ بيروت، مصدرهما مخزن لمادة نتراتلالأمونيوم.