أخبار مصر | خبر سار.. الزراعة: فتح جميع حدائق الحيوان بداية من اليوم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خبر سار.. الزراعة: فتح جميع حدائق الحيوان بداية من اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت جميع حدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة اليوم الاثنين، فى تمام الساعة التاسعة صباحا، أبوابها لاستقبال الجمهور، منها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات تشمل "حديقة الفيوم وبنى سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، بعد إغلاقها قرابة من 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووضعت حديقة حيوان الجيزة التى تعد أكبر الحدائق سواء من حيث المساحة او عدد الحيوانات،عدة ضوابط منها إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع، تحديد الكثافات لا تزيد عن 3 آلاف من خلال تذاكر الدخول، وتوزيع أماكن الزوار ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى، وتوفير أجهزة لقياس حرارة للزوار عند الدخول، الالتزام بالكمامات، تطهير ورش الحديقة نهاية اليوم، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس، عدم التكدس أمام الكافتيريا مع الزام الكافتيريا داخل الحديقة، عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدى على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تقرر فتح حدائق الحيوان وخاصة حديقة حيوان الجيزة اليوم الاثنين من الساعة 9 صباحا أمام الجمهور بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، مضيفا أنه تم تهيئة حدائق الحيوان بالمحافظات وخاصة الجيزة، لاستقبال كافة الزائرين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات التى تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بأفريقيا التى تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى ارتفاع فى درجات الحرارة لأى زائر.

وأضاف "رجائى"، أنه من ضمن إجراءات فتح حدائق الحيوان، التباعد الاجتماعى خلال زيارة العائلات والأسر لحديقة الحيوان مع مرور أمنى مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة للتأكد من تحقيق هذه الشروط من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات.، تم مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة.

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وعدم تجاوز عدد الزوار داخل حديقة حيوان الجيزة 3 آلاف زائر، من خلال توفير 20 منفذا بمختلف أماكن الدخول لحديقة الحيوان وتوفير المطهرات الشخصية للعاملين على تغذية الحيوانات، وتوفير أدوات الرش للأرضيات والمشايات للحيوانات لحماية الزوار والوقاية من فيروس كورونا، ويتم احتساب الخارجين من حديقة الحيوان لضمان ثبات عدد الزوار عند سقف الـ3 الآف زائر، وهذه القواعد تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة حيوانات جديدة داخل الحديقة.

واستعدت حديقة حيوان الجيزة، من خلال جاهزية المسطحات الخضراء، وحظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه،وفتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول لمنع التكدس أمام أبواب الدخول، وزيادة البوابات الالكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظا على أمان الزوار، وتشغيل القطار الترفيهى لراحة الزائرين والتنقل داخل الحديقة، وعرض بانوراما لذكر وانثى النمر البنغالى المهددة بالانقراض والمعروفة بشراستها وافتراسها وقوتها الطبيعة بجوار البحيرة القريبة من بيت انسان الغابة، وهو مكان جديد طبقا للمعايير الدولية وهم " رعد "ومدام " زيزي"، يبلغ 200 منور حيث تم تربية النمور كأشبال منذ 3 سنوات بالحديقة.

وعرض للوالدات الصغيرة، حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، وعمل عرض تدريبى لسباع البحر، متابعة أنه تواجد شركة نظافة بالحديقة للمحافظة على نظافة الحديقة والمظهر الجمالى فيها، وتواجد شركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة أثناء تواجد الزائرين، ولوحات جديدة خاصة بالتعريف بالحيوانات واماكن تواجدها فى الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية.

ويوجد عدد 2 سيارة مطافى خاصة بالحديقة لمواجهة اى طارئ وكذا تدريب العاملين على خطة الطوارئ فى الأزمات وإخلاء الحديقة، وزيادة عدد الاسهم الارشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل الحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية بالحديقة أثناء الزيارة، وزيادة عدد سلات القمامة فى أرجاء الحديقة وتوزيع أكياس لجمع القمامة على أبواب الحديقة للزوار بالاشتراك مع هيئة النظافة بالجيزة حفاظا على مظهر الحديقة، تجهيز دورات المياه لاستقبال الزوار كما تم صيانة الاسبلة لتوفير مياه الشرب النقية.