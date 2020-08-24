أخبار مصر | التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن الموجة الثانية لفيروس كورونا: "لا يوجد لدينا مؤشرات تشير إلى تصاعد أعداد إصابات كورونا، ولكن لا بد أن تكون الدولة مستعدة دائمًا لحدوث أي نوع من أنواع الزيادة".

وكشف "عبد الغفار"، تفاصيل التجارب الإكلينيكية لعلاج فيروس كورونا، موضحًا أنه يتم اختيار المتطوعين لتجارب علاج كورونا وفقًا للسلامة الصحية، بالإضافة إلى مجموعة من القواعد تسمى الموافقة المستنيرة.

وتابع متحدث التعليم، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "الموضوع تطوعي بحت، وليس له أي مقابل، ويكون في خدمة الإنسانية".

واستكمل: "سيستمر أعمال المستشفيات الجامعية إلى بداية سبتبمر وبعدها سيتم تقييم الموقف، ونستعد دائمًا للأسوأ ونأمل في الأفضل".

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.