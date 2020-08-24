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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى كفر الدوار العام، المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد فى محافظة البحيرة، عن قيام أطباء المستشفى بإجراء عملية بتر تحت الركبة لأحد مصابى فيروس كورونا المستجد فى المستشفى.

وقال الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفي الحجر الصحى بكفر الدوار، إن المريض كان يعانى من غرغرينة سكر بالقدم اليسرى وتم عمل البتر تحت الركبة بعد العرض على متخصص الأوعية الدموية.

«عزل كفر الدوار» فى البحيرة: إجراء عملية بتر قدم لمصاب «كورونا»

وقدم «زايد» الشكر إلى الفريق الطبي القائم على إجراء العملية المكون من الدكتور حسن رزق مرسى، أخصائى الجراحة والتجميل،والدكتور أحمد هيبة مساعد أخصائى الجراحة والتجميل، ومن التمريض منال عبد الجليل ونادية سعد.

«عزل كفر الدوار» فى البحيرة: إجراء عملية بتر قدم لمصاب «كورونا»

وأشار «زايد» إلى أن البتر كان ضروريًا للحفاظ على حياة المريض حتى لا يدخل فى صدمة تسممية نتيجة جرح سكرى ووجود الغرغرينة بالقدم اليسرى، مشيرًا إلى أن حالة المريض بعد إجراء العملية مستقرة.

«عزل كفر الدوار» فى البحيرة: إجراء عملية بتر قدم لمصاب «كورونا»