شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تفتيشية وضبط 85 كجم لحوم مجهولة المصدر في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ح في المنوفية حملة تفتيش مكبرة بالمدينة بمشاركة مندوب من «الصحة والطب البيطرى والتموين ورخص المحلات بالمركز»وقسم الإشغالات بالمركز للمرور على المحلات العامة بالمدينة. وأسفرت عن ضبط 85 كيلوجرام لحوم مجهولة المصدر تم إعدامها بمعرفة الطب البيطرى مع تحرير المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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