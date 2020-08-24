شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لحالات تعد على الأرض الزراعية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرحت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم عن قيام الوحدة المحلية اليوم بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على الارض الزراعية بمساحة ١٠٤ متر بناحية دكما في وجود رئيس الوحدة ومسئول حماية الاراضي الزراعية . كما تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية كفر البتانون ببخاتي على مساحة ١٠٨ متر . ومن جانبها أكدت عقيلة على ضرورة التصدى لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمنع تلك التعديات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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