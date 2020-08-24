شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الإعلانات المخالفة من شوارع حي المناخ في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد الدكتور منصور بكرى، رئيس حي المناخ ببورسعيد، حملة مكبرة لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة والملصقات بالشوارع والأسوار وأعمدة الإضاءة العامة، في إطار خطة الحى للتجميل والقضاء على التشوه البصرى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإلزامهم باتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري للمنشآت. وقامت الحملة بالمرور بشوارع عاطف السادات و٢٣ يوليو وأحمد عرابي وشارع سعد زغلول. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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