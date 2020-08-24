شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: وصول دفعة جديدة من العربات الروسية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، إنه متوقع وصول دفعة جديدة من العربات الروسية الجديدة اليوم الاثنين، تضم 12 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية تم شحنها بحرا من روسيا فى اتجاه ميناء الإسكندرية، على أن يصل 23 عربة أخرى قبل نهاية الشهر الجارى.

وأكدت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه وصل حتى الآن 33 عربة روسية جديدة على دفعتين بجانب العربة النموذج التى جاءت منذ أسابيع تم تشغيلها فى نقل وخدمة الركاب.

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كان رئيس هيئة السكة الحديد أكد أنه مخطط تتابع توافد دفعات العربات الروسية الجديدة بواقع 35 عربة كل شهر، بحيث مع نهاية العام الجارى تكون الهيئة استلمت أكثر من 240 عربة جديدة وتم إضافتها للخدمة مباشرة.

وتكلفة العربات الـ1300 تصل إلى 1.065 مليار يورو ويتم تمويلها فى صورة قرض ميسر، وتم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك اكزيم المجرى الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديدبالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى .

والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديدمصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".