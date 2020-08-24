شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة "دور ثان" يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى اليوم الاثنين 24/8/2020 طلاب الثانوية العامة دور ثان شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتي علم النفس والاجتماع على فترتين، كما يؤدي طلبة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.

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وشدد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.