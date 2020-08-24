شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى استهلاك الكهرباء يتسبب فى خروجك من شرائح الدعم بفاتورة سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الإفراط فى استهلاك الكهرباء وإساءة استخدامها يؤدى إلى خروج المستهلك من الدعم المقدم من الدولة، مؤكدا أن من يتجاوز الـ650 كيلو وات ساعة شهريا لن يحصل على دعم وسيتم محاسبته على 145 قرشا لكل كيلو وات ساعة تم استهلاكهم.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى على الاستغناء عن الأجهزة الكهربائية لكنه يعنى الاستخدام الأمثل للطاقة للاستفادة منها دون أن يتحمل المواطنين أعباء مالية كبيرة.

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وتابع المصدر أن فاتورة سبتمبر والتى تعبر عن استهلاك أغسطس هى أعلى قيمة فاتورة يتحملها المواطنين نظرا لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال هذا الشهر، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبا على كفاءة الأجهزة الكهربائية ويجعلها أقل كفاءة واكثر استهلاك للكهرباء.

وأشار المصدر إلى أنه يجب على المواطنين ألا ينخدعوا بقيمة فاتورة أغسطس التى تعبر عن استهلاك يوليو والتى سيجدها اغلب المواطنين متقاربة من قيمة الفواتير السابقة، مشيرا إلى أن أعلى قيمة فاتورة يتحملها المشترك خلال العام هى فاتورة سبتمبر ويجب أن ينتبه المواطن إلى معدل استهلاكه خلال هذه الأيام.