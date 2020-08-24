شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. وزير الأوقاف يصدر قرارًا «تاريخيًا» للحفاظ على مال الوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، القرار الوزاري رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٢٠ م، والذي يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على مال الوقف.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان، مساء الأحد، إن هذا القرار يعتبر تاريخيًّا في الحفاظ على مال الوقف تنفيذا وتحقيقا لشروط الواقفين.

يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كان قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث تابع الرئيس خطط وزارة الأوقاف في مجال استثمار وحسن إدارة أموال هيئة الأوقاف، حيث أوضح الدكتور مختار جمعة أن الهيئة شهدت نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخها، حيث وجه الرئيس بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقاً للقيمة التجارية الواقعية بيعاً أو شراءً أو تأجيراً.

كما تناول الاجتماع استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالإضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.