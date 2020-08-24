شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الاثنين والثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد، الاثنين والثلاثاء، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة 36 درجة مئوية، وتنخفض بعدها الأربعاء إلى 35 درجة مئوية.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«المصري اليوم» إن طقس الاثنين والثلاثاء سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحري، واعتباراً من الخميس تعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى وهو 34، 35 مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وأكد المصدر أنه ليس هناك اختلافات في الطقس حتى أول الأسبوع المقبل، لافتاً إلى تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الاثنين، أن تصل درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة «36– 24»، الإسكندرية «30 – 25»، قنا «39- 24»، الأقصر «40– 24»، أسوان «40 – 26».

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 26 )، السواحل الشمالية ( 88 – 45 )، شمال الصعيد ( 45 – 20 )، وجنوب الصعيد ( 27– 12 ).

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