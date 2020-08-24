شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 38 محلًا مخالفًا ورفع 294 حالة إشغال في شوارع وكونيش بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء الدكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة بني سويف، إنه تم تنفيذ حملة لمتابعة المحلات والالتزام بمواعيد الغلق قادها المهندس عيد ذكي، نائب رئيس المدينة، والعقيد عمرو عبدالعزيز، رئيس شرطة المرافق، والنقيب محمد عقيل، ضابط قسم شرطة المرافق، ورؤساء المناطق، وفني الاشغال، ومسئول رخص المحلات والقوة المرافقة.

وأسفرت الحملة عن غلق 38 محلا مخالفا ورفع كشك لم يحصل على رخصة تشغيل، ورفع 294 حالة إشغال عبارة عن تاندات وباعة جائلين واستاند حديد وفاترينه وتبلوه وكراسي وترابيزات وموازين وشماسي واشغال طريق، وتم التحفظ على كافة الاشغالات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.