شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء لـ"المواطنين": بدء فحص طلبات "الكودى" ولا صحة لتوقف المشروع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى فحص الطلبات المقدمة من المواطنين والتأكد من مطابقتها لشروط تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، مؤكدا أنه لا صحة لشائعات التى يتم ترويجها بشأن التراجع عن استبدال نظام الممارسة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية مسبوقة الدفع.
وأشار حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى 30 سبتمبر المقبل، جاء استجابة لطلبات المواطنين ليتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم واستيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.
وقال حمزة إن المواطن الذى يتقدم بطلب للتحويل من المحاسبة من نظام الممارسة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع يجب أن يستمر فى سداد قيمة الغرامة الشهرية "الممارسة" التى يتم تحديدها له من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء.
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