شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتقل العدوى أثناء التبرع بالدم؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا توجد احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدم لأن أدوات التبرع يتم استخدامها مرة واحدة فقط لكل متبرع، ويتم تنظيف وتعقييم المكان بين كل متبرع وأخر إلى جانب تعقييم مكان دخول الإبرة فى يد المتبرع جيدا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن التواصل مع بنوك الدم القومية من خلال الخط الساخن 15366.

وكان الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة، أكد أن التبرع بالدم له فوائد أولها أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات، وكذلك مخاطر الإصابة بالسرطان.

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وقال إن هناك دراسات بدأت بالفعل منذ أبريل على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين، ولحين عرض النتائج نستيطع أن نقول إن النتائج مبشرة للغاية.

وتابع سراج الدين أنه وبعد النتائج المبشرة لذلك قررنا مناشدة المتعافين للتبرع بالبلازما، وزيادة المعامل الإقليمية فى جميع المحافظات للتبرع بالبلازما.

وتابع إيهاب سراج الدين أن الأزهر الشريف أعلن أنه يجب تبرع المتعافين وكذلك الإفتاء، موضحاً أنه بعد ذلك اكتشفنا تزايدا فى أعداد تبرع المتعافين، قائلا: "لدينا أزمة فى الوصول للمتعافين وكل شىء متوفر من أجهزة وغيرها، وبيع البلازما للحالات وهم، وهناك إجراءات التبرع محددة عالمياً وبمعايير دولية وليست بأجهزة عادية وأماكن صغيرة".