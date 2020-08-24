شكرا لقرائتكم خبر عن خطوط جديدة للنقل العام لربط القاهرة الكبرى مع العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة تسعى لتوسيع شبكة خطوط هيئة النقل العام لتربط القاهرة الكبرى مع العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، مع تحسين الخدمة وربط خطوط الهيئة مع باقى شبكات النقل والمواصلات بالعاصمة للتكامل جميعها وتقدم خدمة جيدة للمواطن.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هناك تحولا كبيرا في تحسين الخدمات المقدمة من هيئة النقل العام بالقاهرة بالتزامن مع تحويل أسطول النقل للعمل بالغاز الطبيعى والحفاظ على البيئة، قائلا: الهيئة تخدم قطاع عريض من المواطنين والفترة القادمة هيكون في اتوبيسات كهرباء وخطوط للعاصمة الإدارية الجديدة وربط ما بين المدن الجديدة .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه خلال 4 سنوات سيكون هناك تحول كامل للعمل بالغاز الطبيعى بين خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك سهيوفر كتيرا بالإضافة للحفاظ علي البيئة وراحة المواطن وتقديم خدمة تنال رضاه.

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وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أمس احتفالية محافظة القاهرة باستلام وتشغيل 20 أتوبيسا جديدا مكيفا يعمل بالغاز الطبيعى، وكذلك أول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقى أسطول هيئة النقل العام، مشيرا إلى أن هذه الأتوبيسات تعد الدفعة الثانية من إجمالى عقد توريد 150 أتوبيس قيمتها الإجمالية نحو 610 ملايين جنيه لصالح هيئة النقل العام، حيث تم توريد 65 أتوبيسا وسيتم توريد 65 أتوبيسا قبل نهاية العام الحالى.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الدفعة تأتى فى إطار الخطوات التى تتخذها الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعى فى تسيير المركبات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشياً مع نهج الدولة فى تفعيل استخدام الوقود الآمن للحفاظ على البيئة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعى ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة وخاصة هيئة النقل العام التى تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين داخل القاهرة فوق الأرض.