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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدره موقع تويتر.. ما حقيقة «اليوم العالمي للقصيرات»؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتشرت العديد من التغريدات على موقع «تويتر» حول هاشتاج «#اليوم_العالمى_للقصيرات»، وحملت التغريدات الخاصة بالمهتمين بهذا اليوم العديد من العبارات بعضها مادحًا وبعضها مازحاً بخصوص الاحتقال بهذه المناسبة، إلا أننا بعد تكل المطالعات اكتشفنا مفاجأة.
وقالت مغردة: «القصيرات يباح لهن الغزل وحرام عليهن الزعل وحلال ذبح المعترض»، وسألت أخرى: «طولي ١٦٠سم أنا كدة طويلة ولا قصيرة؟»، وكتب مغرد آخر أن «الأخلاق هي معيار التفضيل»، وقالت مغردة: «نحن اللى قال فينا محمود درويش الجميلات هن القصيرات» ويعلق عليها أحد مستخدمى تويتر بأن ذلك «عنصرية والطويلات أيضًا جميلات».
وتشير بعض المواقع غير الموثوقة إلى أن الأمم المتحدة أعلنت يوم 11 أكتوبر مناسبة للاحتفال باليوم العالمي للفتاة القصيرة، وبمطالعة موقع المنظمة تبين أن التاريخ مخصص للاحتفال باليوم العالمى للطفلة، ويتم الاحتفال به سنويًا من أجل دعم أولويات حقوق الطفلة وزيادة الوعى بعدم المساواة بين الفتيات والأطفال الذكور والتفرقة على أساس النوع، والتفاوت في العديد من الحقوق مثل التعليم والرعاية الصحية والزواج المبكر.
وبهذا، لا يوجد شيء اسمه اليوم العالمى للقصيرات أو اليوم العالمى للفتاة القصيرة، الذي أثار ضجة على «تويتر» واحتل صدارة التغريدات على الموقع هذه الليلة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.