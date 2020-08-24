شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ حشرات يحذر من مخاطر النمل الأبيض بالإسكندرية ويوضح طرق المكافحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور ممدوح حسن إدريس أستاذ الحشرات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، من مخاطر النمل الأبيض، حيث كان متمركزًا في منطقة سموحة، موضحًا أن النمل الأبيض يدمر الأثاث والأخشاب ولا يؤثر على الخرسانة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن النمل الأبيض لا يؤدى لانهيار العقار لأنه لا يستطيع قرض الخرسانة"، موضحًا أن النمل الأبيض يأكل الأشجار.

وعن كيفية التخلص من النمل الأبيض، أوضح أن أولى خطوات التخلص منه معرفته، لأن البعض يحسبه دودًا، مضيفًا أنه يجب التعايش معه، كما أن هناك مواد لمكافحته لا يستطيع المواطن العادى أن يقوم بها، وهناك بعض الشركات تقوم بمقاومته، لأن الخشب لا يتعامل بالمياه، حيث تكلفته عالية لأنه يستخدم الغاز الأبيض ويتم وضع مبيد عليه بتركيز عالى.