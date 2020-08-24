شكرا لقرائتكم خبر عن 257 راكبا يغادرون مطار القاهرة فى طريقهم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، آخر رحلة فى جدول تشغيل السفر ليوم الأحد، وهى رحلة شركة مصر للطيران من طراز 787 دريم لأينر فى طريقها إلى ولاية واشنطن الأمريكية وعلى متنها 257 راكبا. وقالت مصادر بمطار القاهرة إن رحلة مصر للطيران رقم MS981 وعلى متنها 257 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.