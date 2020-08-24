شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق الحيوان بالمحافظات تستعد اليوم لاستقبال المواطنين لأول مرة منذ 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ حدائق الحيوان على مستوى المحافظات فتح أبوابها اليوم، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن فتح جميع حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات وحديقة الأسماك بعد إغلاقها قرابة من 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، ويتم فتح الحدائق وفقا للاشتراطات والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع فيروس كورونا وقواعد الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان.

وقالت الدكتورة إيمان رؤوف مدير حديقة الحيوان بمحافظة بنى سويف، إن الحديقة أنهت استعداداتها لاستقبال الزائرين الاثنين وفقا للإجراءات الاحترازية التى أعلنها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير.

وأضافت الدكتورة إيمان رؤوف، مدير حديقة حيوان بنى سويف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحديقة وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتأمين وسلامة الزائرين، حيث سيتم منع دخول أى زائر بدون ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبيل دخول الزائرين إلى الحديقة.

وأوضحت رؤوف، أنه تم تهذيب الأشجار فى الحديقة وتنظيف الأحواض، بالإضافة إلى عمليه طلاء بعض حوائط الحديق، متابعة أنه تم تزويد الحديقة ببعض الطواويس الجديدة والدجاج البرى وبعض الحيوانات الجديدة لتكون فى استقبال الزائرين.

وفى الشرقية قال المهندس أيمن لطفى مدير حديقة الحيوان بالشرقية، إن الحديقة ستفتح أبوابها للجمهور، وبناء على تعليمات اللواء دكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان تم الاستعداد لذلك.

وتابع: "وتم عمل دهانات لجميع حوائط الحديقة وتقليم أشجارها بالإضافة لعمل صيانة كاملة لدورات المياه، كما تم الاستعداد بجميع الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا، حيث تم تجهيز جهاز قياس الحرارة وعمل وتعليق لوحات إرشادية لمنع انتشار الفيروس وتجنب الزائرين التجمعات التى تؤدى إلى نقل الفيروس".

وأضاف لـ"الخليج 365"، أنه سيتم رش الحديقة قبل فتحها الساعة التاسعة صباحا وتعقيمها بعد الاغلاق فى الخامسة مساء، موضحا أنه سيتم التنبيه على الزوار بضرورة التباعد المسموح به عن الحيوانات داخل الحديقة، وكذلك بين الزوار بعضهم البعض وتوجيه العاملين بالحديقة أن يراقبوا ذلك بشكل جيد.

وأعلن مدير الحديقة، أنه تم إعلان حالة الطوارئ للعاملين بالحديقة ومنع الإجازات لاستقبال الجمهور بالحديقة، مضيفا أنه الحديقة بها عدد من الخدمات منها قسم خاص للأطفال موجود به مراجيح بخلاف الكافيتريا.

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وفى الإسكندرية قالت الدكتورة نبيلة عازر، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن الحديقة سوف تبدأ فى استقبال جمهورها، وبنسبة لا تتجاوز 50% من القدرة الاستيعابية للحديقة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعادة تشعيل الحدائق والمتنزهات بنصف القدرة الاستيعابية لها .