شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: جامعة العلمين على مساحة 145 فدانا وكانت صحراء منذ عام ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، في حوار مسجل مع قناة إكسترا نيوز: إن جامعة العلمين منذ عام ونصف كانت مجرد صحراء ولم يكن هناك أي مبانى، وجامعة العلمين مشروع عملاق مكون من 15 مبنى على مساحة 145 فدانا، ونبدأ هذا العام بـ5 تخصصات نحتاجها ليس بسوق العمل فقط في مصر ولكن على المستوى الدولى، وستكتمل خلال العامين المقبلين.

وأضاف، خلال حوار مع الإعلامية ريهام السهلى ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: باقى المشروع سيكون به كليات خاصة بالقطاع الطبي ومستشفى جامعى كبير، وسيكون هناك تخصصات جديدة للمبانى وقاعة احتفالات كبيرة، وخلال العامين المقبلين ستكتمل المنظومة، وكل التخصصات، ولدينا 15 كلية وما يقرب من 45 برنامجا.

وتابع: من الممكن جدا مع مرور الوقت أن تختلف التخصصات، ولدينا ما يقرب من 250 معملا وقاعات التدريس يمكن تطويعها لتستقبل مختلف التخصصات، ونستهدف من 2500 طالب إلى 3000 طالب في أول سنة، وعندما تكتمل جامعة الجلالة تستوعب من 15 إلى 20 ألف طالب.