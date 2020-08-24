شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغفار: 100 منحة من الرئيس لأوائل الثانوية بالجامعات الأهلية ومثلها من التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، في حوار مسجل مع قناة إكسترا نيوز، هناك منحة من الرئيس تقدر بـ100 منحة لأوائل الثانوية العامة، وقد تتكلف الشهادة الواحدة 30 ألف دولار أو 40 ألف دولار، ولنتوسع في إتاحة هذا النوع من التعليم لغير القادرين قررت الوزارة أيضا توفير 100 منحة إضافية، وهناك امتحانات قبول وقدرات أيضا وليس فقط مجموع الثانوية العامة لنتأكد أن من يدخل هذه الجامعات يستحق هذا النوع من التعليم، لدينا 15 كلية في الجلالة و15 كلية في جامعة الملك سلمان و12 كلية في جامعة العلمين.

وأضاف، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلى ببرنامج المواجهة: لدينا ما يقرب من 180 إلى 200 برنامج في الجامعات الأهلية لأنها بها تخصص كبير جدا، وهى عبارة عن برامج متخصصة جدا والعالم كله يمشى بهذه الطريقة والعمل الذى تم بالجامعات الأهلية قدمه 200 عالم من مصر والخارج، والمجهود الذى تم ليس في فخامة الإنشاءات ولكن في المناهج والبرامج، وهؤلاء العلماء هم من سيديرون هذه المنظومة.

وأكد وزير التعليم: أن الجامعات التكنولوجية مسار جديد تم استحداثه مؤخرا، ومصر تضع أهدافا أمام أعينها للتطور مثل الصين والدول المتقدمة، ووجدنا أن ثقافة الشهادة هي المسيطرة على الأسر المصرية، ونحن متميزون في صناعة الأدوية والأغذية ولذلك لم نحس بأزمة خلال أزمة كورونا.