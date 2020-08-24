شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك لـ تليفزيون الخليج 365: أنصح مروان محسن بالانتقال لفريق آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك، منتخب مصر السابق، في تصريحاته لتليفزيون الخليج 365، أن مروان محسن لاعب ذو إمكانيات فنية عالية، وقال "لعبت بجواره قبل ذلك وأعرف إمكانياته جيدا.

وحول الانتقادات الشديدة التي طالت مهاجم الأهلي مروان محسن، قال عيد "تابعت تلك الانتقادات لكن أنا ضدها، وبصراحة شايف إن المشكلة الأكبر هي الرأي العام اللي هيأ للناس إن مروان محسن هو مهاجم مصر الأول والوحيد مما وضع اللاعب تحت ضغط كبير، وأعتقد إن في لاعبين كتير كان حقهم يلعب مكان مروان طوال الفترات الماضية سواء بالأهلي أو المنتخب، لكن البعض كان يعزز فكرة وجود مروان كأساسي وأنه لا بديل له وهذا غير صحيح، وما نراه الآن هو تراكمات لأخطاء سابقة".

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وحول اللقطة المثيرة للسخرية بسبب ترك مروان للكرة رغم انفراده بالمرمى، أكد عيد أنها حركة طبيعية وقد تحدث مع لاعبين آخرين، فاللاعب ظن أنه في موقف تسلل فقرر الابتعاد عن الكرة من أجل الحفاظ على استمرار الهجمة، ولكن السوشيال ميديا ساهمت في تكبير الموضوع.

وأعرب عيد عبد الملك عن استغرابه من موقف جماهير الأهلي التي كانت تشيد قبل أيام بقرار الإدارة بشأن التجديد لمروان محسن لمدة موسمين باعتباره أفضل مهاجم في مصر، والآن يتم مهاجمة الإدارة بسبب الإبقاء على اللاعب والتمسك به.

ووجه عيد عبد الملك، نصيحته للاعب مروان محسن قائلا: "يجب تغيير العتب، أنصحه بالانتقال لفريق آخر غير جماهيري، هذا الأمر سيساعده بقوة على استعادة مستواه بعيدا عن الضغوط".