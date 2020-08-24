أخبار × 24 ساعة.. صرف العلاوات الخمس لـ60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى. الصحة: 66.9% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية وزير التعليم يلتقى أبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة المسافرين لبيلاروسيا الصحة تعلن طريقة التسجيل فى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار وزير الأوقاف: المصاب بفيروس كورونا ينبغى عليه عدم الصلاة فى المسجد متحدث الكهرباء: 76 مليار جنيه إجمالى استثمارات تطوير الشبكة بنهاية 2020 Advertisements لجان الثانوية دور ثان تسلم الطلاب كراسات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع السكة الحديد: وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة الشهر المقبل حديقة حيوان الجيزة تفتح أبوابها للزوار غدا بعد غلقها 6 أشهر التأمينات تعلن صرف العلاوات الخمس لـ 60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر الزراعة والبيئة تطلقان استعدادات منظومة جمع وتدوير قش الأرز فى 6 محافظات.. صور الرى: متوقع الانتهاء من الصيغة النهائية حول أزمة سد النهضة الجمعة المقبلة

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