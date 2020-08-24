"العامة للرعاية الصحية": تقديم خدمات فندقية عالية الجودة في مستشفيات الهيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، عن عزمها تقديم الخدمات الفندقية عالية الجودة داخل مستشفيات الهيئة المسئولة عن تقديم الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بهدف تحقيق مستوى الجودة الشاملة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمناقشة آليات تطبيق مفاهيم الخدمة الفندقية المتميزة في المستشفيات، وسبل تغيير ثقافة العاملين من الأطقم الطبية والإدارية والخدمية لتحقيق التكامل بين دور كل فرد منهم في خلق التجربة الإيجابية للمنتفعين.

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن إطلاق مفهوم جديد في تقديم الخدمات الصحية، وهو زيادة كسب رضاء المنتفعين، عن طريق إدخال الخدمات الفندقية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، ما بات في غاية الأهمية للحكم على جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك بالتوازي مع تقديم الخدمة الطبية بمؤشرات علمية وطبية سليمة عالية الجودة، مؤكدًا أن أن تأسيس هذه الإدارة سيسهم في نشر ثقافة الجودة في القطاع الطبي من أجل التوجه نحو تقديم خدمات ذات طابع مميز لمواجهة التحديات التنافسية التي تواجهها في السوق ووصولها إلى النجاح.

وأضاف أن ذلك لا يتحقق ذلك إلا من خلال تقديم خدمات بمستوى عالي من الجودة المتميزة تكون قادرة على تلبية احتياجات المنتفعين والزائرين ورغباتهم بالشكل الذي يتفق مع توقعاتهم وتحقيق الرضا والسعادة لديهم، لافتًا إلى الهيئة ارتأت حتمية رفع مستوى الخدمات، وإيجاد تعدد في تنوع مستويات هذه الخدمات، عن طريق تحويل بعض من غرف مستشفيات الهيئة إلى غرف مفردة مميزة أو أجنحة مميزة في جميع المحافظات لمن يرغب من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، أو غيرهم من القادرين، ما يزيد العائد على الاستثمار بطريقة غير مسبوقة لصالح الهيئة، وتتعدد مواردها الذاتية.

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وتابع أن تقديم الخدمات الفندقية عالية الجودة داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، سيؤول إلى أن تصبح مستشفيات هيئة الرعاية الصحية مقصد السياحة العلاجية في مصر، موجهًا الشكر لجميع العاملين على الجهد المبذول خلال الفترة السابقة بكل إخلاص وتفاني في العمل؛ ذلك المجهود الذي سمح للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمضي قدمًا في خطتها نحو تطوير الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بما يتناسب مع الرغبة في التميز وتقديم تجربة طبية متميزة تحقق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

وأكد السبكي، أن ما تحقق من معايير الانضباط والكفاءة التشغيلية بالمستشفيات ومراكز تقديم الخدمة، انعكس على مؤشرات قياس الأداء بالمستشفيات ومعدلات رضا المنتفعين، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية، وحرص الدولة المصرية على ضمان المعاملة اللائقة والكريمة للمواطن المصري داخل القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الخدمات الفندقية في المستشفيات هي مجموعة الخدمات غير الطبية التي تقدم للمريض، وتساعد في توفير قدر من الراحة النفسية والجسمانية له، وتحسن انطباعه عن خدمات المستشفى، وتشمل (غرف الإقامة الداخلية، الأثاث والفرش والديكور، خدمات الأغذية والمشروبات، خدمات النظافة والحفاظ على التنسيق والشكل العام، وأماكن الترفيه والحدائق، ومعاملة ولياقة الموظفين، والزي الفندقي والمظهر العام)، وغيرها من الخدمات التي تعمل على زيادة رضاء المنتفعين، وتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وأداء عملهم بنجاح.

ولفت الدكتور هاني راشد، إلى أن تقديم هذه الخدمات الفندقية بمستشفيات الهيئة يتطلب تدريب العاملين، وتثقيف المواطنين لكيفية التعامل مع مرافق المستشفى، مشيرًا إلى أنه سيتم الاهتمام والمتابعة والمراقبة من قبل إدارات المستشفيات على جودة الخدمات الفندقية.

بدوره، قال الدكتور شريف لاشين مدير عام الإدارة الفندقية بهيئة الرعاية الصحية، أنه سيتم إرساء وتطبيق قواعد تقديم الخدمات الفندقية عالية الجودة من خلال التركيز على أدق التفاصيل المؤثرة على تجربة المنتفع داخل المستشفى، بدايةً من أفراد الأمن وموظفي الاستقبال، ومرورًا بمسئولي النظافة وطاقم التمريض المتعاملين مباشرة مع المنتفع، وكذلك مطبخ المستشفى وجودة الوجبات المقدمة، مؤكدًا أن لكل منهم دور مؤثر على قصة المنتفع عن تجربته مع المستشفى.