النيابة العامة تحقق في انهيار عقار بطنطا.. وتنتقل للمعاينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار عقار بمنطقة "طه الحكيم" بطنطا.
وذكرت النيابة في بيان اليوم الأحد، أن أعضاء النيابة العامة انتقلوا لمسرح الحادث لمعاينته، وأمرت بالتحفظ على ملف العقار، وجارِ اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة في الواقعة.
وقع انهيار جزئي في منزل بمنطقة حافظ وهبي بشارع طه الحكيم في محافظة الغربية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ مواطن، ولا تزال أعمال البحث جارية عن اثنين آخرين، تحت الأنقاض.
وأعلن مجلس مدينة طنطا عن قطع التيار الكهربائى عن منطقة العقار المنهار في شارع طه الحكيم، لتسهيل التعامل مع حادث الانهيار الجزئي بأحد المنازل، وتجنب وقوع أي تداعيات خطيرة.
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