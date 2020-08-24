محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
كشفت تحقيقات نيابة البساتين تفاصيل مقتل طالب على يد عاطل في شارع العروبة، بدائرة القسم، اليوم الأحد.
وجاء في التحقيقات أن المتهم تعدى على المجني عليه "أ. أ" 17 سنة، طالب، بسكين أثناء سيره مع زميلته، بعد مشادة كلامية بينهما، وعثر على جثته في شارع العروبة.
وأظهرت معاينة النيابة لجثة الضحية أن المتهم طعنه طعنتين في البطن والصدر تسببتا في وفاته.
وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها وتسليمه لذويه لدفنه.
واستدعت النيابة زميلة الضحية لسماع أقوالها حول الحادث، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر طعنتان في الصدر والبطن.. مناظرة النيابة لجثة شاب قتل بسكين عاطل في البساتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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