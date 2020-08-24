شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم أحصل على علاوة أصحاب المعاشات؟.. «التأمينات» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة وضعت ثلاثة شروط لصرف العلاوات الخمس، والذي وصل عدد المستفيدين منها في المرحلة الأولى 60 ألف من العالمين في المؤسسات الصحفية القومية، على أن يتم صرف العلاوات أول سبتمبر المقبل.

وأوضح «عوض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TeN»، اليوم الأحد، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضعت معاير واضحة للجميع عن المستحقين من العلاوات، لافتًا إلى مبادرة الهيئة في التواصل مع المنشآت المختلفة في هذا الصدد.

وعن شروط صرف العلاوات، أشار إلى أن العلاوة تُمنح بقرار، ويجب أن تُضاف قيمتها ضمن مفردات المرتب للموظف والمؤمن عليه، وينبغي أن يسدد الموظف اشتراكات المعاش لصرف العلاوة. فمن يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة يستفيد من صرف العلاوات.