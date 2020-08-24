شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: نبذل جهودًا لتجنب «خط السيسي الأحمر» في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير الروسي لدى القاهرة إن بلاده تبذل جهودًا كبيرة مع الأتراك لتجنب «الخط الأحمر» الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ليبيا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن جيورجي بوريسينكو، قوله إن موسكو تؤيد إعلان القاهرة الأخير الذي يمهد لحل سلمي للنزاع في ليبيا.
وأضاف: «نبذل جهودا كبيرة لتجنب الخط الأحمر (سرت الجفرة) الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي».
وأشار إلى أن الجانب الروسي يجري مشاورات مستمرة مع تركيا للتوصل إلى وقف إطلاق دائم في ليبيا وتجميد تحرك قوات الوفاق الوطني.
وعبر السفير الروسي عن تفهم بلاده لمخاوف شركائها المصريين على أمنهم القومي خاصة مع وجود الكثير من الإرهابيين في شرق ليبيا؛ الأمر الذي يشكل تهديدا لكل من مصر وروسيا والولايات المتحدة والعالم بأسره.
واعتبر أن الوضع الحالي جاء نتيجة لتدمير مؤسسات الدولة في عام 2011، ودخلت ليبيا التي كانت مزدهرة في حرب أهلية واسعة النطاق.
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الوضع في مصر
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اصابات
97,340
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تعافي
65,927
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5,262
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