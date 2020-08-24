شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب: لا نعرف سبب مرض مؤمن زكريا.. وأصيب به الجنود في حرب الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود حميدة، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إن مرض مؤمن زكريا حالة نادرة وغير شائعة في الجهاز العصبي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 5 آلاف مصاب لمرض مؤمن زكريا في العالم سنويا.

أشار إلى أن مرض مؤمن زكريا يصيب الخلايا العصبية الحركية الموجودة في المخ والحبل الشوكي، وتؤدي لضمور العضلات، وتبدأ بشكل خفيف.

ولفت إلى أنه لا يوجد سبب واضح يقيني للمرض الذي يعاني منه مؤمن زكريا، مؤكدا أن هناك من تحدث عن خلل في جهاز المناعة وتأثيرات العوامل البيئية، واضطرابات في مواد كيميائية معينة في الجهاز العصبي.

وأضاف الدكتور محمود حميدة، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، أن المرض ظهر في أعداد كبيرة من القوات المشاركة في حرب الخليج عام 1991.

وأشار الدكتور محمود حميدة، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إلى أن هناك أبحاثًا بمليارات من أجل التوصل لعلاج لهذا المرض.

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