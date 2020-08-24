شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: فكرة المنع في الإعلام أصبحت «مستحيلة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن مهامه العمل على أن يكون الإعلام قادر على التعامل مع الأزمات المختلفة.
وأضاف أن فكرة المنع في الإعلام أصبحت مستحيلة، حيث أن العالم تطور بشكل كبير بعد ظهور الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية في منتصف التسعينيات.
جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة المحور.
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