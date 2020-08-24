شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يفتتح السوق الجديد بالضبعه بتكلفة 8.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال جولته بمدينة الضبعة اليوم الأحد، سوق الضبعة الحضاري على مساحة ٣٢٠٠ متر بتكلفة ٨ مليون و٤٠٠ ألف جنيه، حيث يحتوي السوق على عدد ٣١ محل تجاري و٢٧ باكية و٢ دورة مياه، لخدمة المواطنين والتجار بالسوق، ومسجد وعدد ٢ مدخل لدخول البضائع وعدد ٢ رصيف شحن لدخول البضائع، وكذلك عدد ٢ بوابة دخول وخروج للمواطنين وزوار السوق، وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وحفاظا على الارتقاء بالشكل الحضارى للمدينة.

عقب ذلك عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مؤتمر مع شباب مدينة الضبعة داخل السوق الحضاري للاستماع لكافة مطالبهم والعمل على تلبيتها والتيسير عليهم وعرض خطة التنمية لمدينة الضبعة وضواحيها ٢٠٢٠- ٢٠٢١، ووأكد على تكليفات القيادة السياسية بالعمل على توفير حياه كريمة للمواطنين والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم من التعليم والصحة والكهرباء والمياه.

وأكد محافظ مطروح على جهود الدولة في ملف تقنين الأراضي والتيسير عليهم تحقيقا لاستقرارهم النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن أسعار الشرائح والتقديرات لكل منطقة مع تخفيض أسعار الشرائح والتقديرات لمرتين متتالييتين، وذلك للتيسير على المواطنين، مناشدا المواطنين الذي لديهم مخالفات في البناء سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم وسداد نسبة ٢٥٪ جدية التصالح، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بمد المهلة لمدة شهر، كما أشار خلال اللقاء أنه تم البدء في إجراءات تخصيص ١٣ ألف متر لإقامة إسكان اجتماعي للشباب تيسيرا عليهم.

كما قام اللواء خالد شعيب بتفقد المدخل الغربي لمدينة الضبعة موجها بالعمل على توسعة المدخل ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى مع قبل الرصف، كما وجة بسرعة الانتهاء من الأعمال، وخلال الجولة تفقد المحافظ موقف سيارات الأجرة بالمدينة، موجها برفع كفاءة الموقف وعمل تخطيط حضاري لمداخل ومخارج الأتوبيسات مع إنشاء مظلات ومقاعد استراحة للمواطنين، ودراسة مقترح لإنشاء وحدة مرور بالضبعة للتيسير على أهالي المدينة.