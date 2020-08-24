شكرا لقرائتكم خبر عن شكري ونظيره الفرنسي يناقشان القضية الفلسطينة والملف الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين كل من مصر وفرنسا، أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم ٢٣ أغسطس الجاري، اتصالاًهاتفياً بوزير خارجية فرنسا "جان إيف لودريان"، وذلك للتباحُث حول عدد من الملفات الإقليمية شملت التطورات الأخيرة على كل من الساحةالليبية والقضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في لبنان.

وقال أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تشاورا حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد علىضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتيّن، فضلاً عن مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وفقاًلقرارات الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها.

Advertisements

كما ذكر المُتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً آخر المستجدات في الملف الليبي، حيث رحبا بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسيومجلس النواب لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسويةالسياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والأمن وحفظ ثرواته، مع الإسهام في المواجهة الحازمة للجماعات الإرهابيةوالتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع.

هذا، وأكد حافظ أن الوزيرين تناولا كذلك تطورات الموقف على صعيد الوضع في لبنان وسُبل المساهمة في إخراج البلاد من الظرف الراهنبغية تأمين مستقبل لبنان للبنانيين، حيث أكد الوزير شكري دعم مصر لإرادة الشعب اللبناني الشقيق فضلاً عن المساعدة في تلبيةاحتياجاته. كما تطرق الوزيران إلى أهمية التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في المرحلة القادمة بكافةالسبل الممكنة دفعاً لأولويات لبنان ومصالح شعبه.