شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تطوير شوارع بالدقى والهرم ورصف حدائق الأهرام القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة تطوير المناطق الغير مخططة وذلك من خلال رصف الطرق وتجديد شبكات الصرف والمياه والكهرباء، حيث رصفت محافظة الجيزة عدد من الشوارع بمناطق مختلفة فى إطار أعمال التطوير بالمناطق العشوائية والغير مخططة واستكمال الأعمال وإضفاء لمسة جمالية بتلك المناطق.

وفى السياق تم استكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك بمتفرعات شارع المجزر الآلى من اللبينى بحى الهرم، وهو ما لاقى استحسان من سكان الشارع ورفع من مستوى النظافة بالشارع مع العمل على استمرار أعمال التطوير بالشوارع المحيطة.

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وفى السياق واصلت محافظة الجيزة رصف منطقه حدائق الأهرام القديمة بالهرم، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاهتمام بتطوير وتجميل المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير لما يمثله من أهمية سياحية وواجهة حضارية، وتم رصف شوارع المنطقة فى ضوء أعمال التطوير الشاملة بالمناطق المحيطة بالمتحف المصرى .

وبدأت أجهزة المحافظة أعمال تطوير شوارع نبيل الوقاد وعبد الرحيم صبرى وحسن رمضان بالدقى، حيث بدأ الحى أعمال التطوير فى شارع نبيل الوقاد وشارع عبد الرحيم صبرى وشارع حسن رمضان من خلال التنسيق مع الشركة المنفذة والمهندسة نجوى مدير إدارة الطرق بالمحافظة، لتحقيق رضا المواطنين.

وكان وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، لتطوير بعض الأحياء بالمحافظة ويهدف البروتوكول إلى تطوير العديد من المناطق غير المخططة، أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والوراق وشمال الجيزة، ويشمل التطوير تبليط الشوارع بالانترلوك ورصفها، ورفع كفاءة الإنارة بالعديد من المناطق، وكذلك رفع مستوى الخدمات بها بما ينعكس على راحة المواطن، وذلك بتكلفة 445 مليون جنيه.