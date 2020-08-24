شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الترندات من تليفزيون الخليج 365: كيف احتفلت القصيرات فى يومهن العالمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365، موجزا جديدا أعده محمود نصر وقدمه هشام عبد التواب وحور محمد، لاستعراض أبرز الترندات عبر السوشيال ميديا، وكذلك أبرز ما اهتم بع المصريون بالبحث عنه اليوم الأحد.

بدأ الموجز باهتمام رواد مواقع البحث بأحداث مباراة القمة وفوز نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 3/1 واللى لسه بتتصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتصدر تريندر هترجع أقوى يا شيفو، تريندز تويتر، وده بعد ما تعرض محمد عبد الشافى لكسر في عظمة الترقوة في تدخل مع وليد سليمان لاعب الأهلى، واللى النهاردة زار محمد عبد الشافى بعد ما عمل جراحه داخل المستشفى واطمن عليه وأكد له أنه مكنش يقصد إصابته وباركله على فوز الزمالك في المباراة.

كما تناول الموجز ردود فعل جماهير الأهلى حول خطة رينيه فايلر مدرب النادى الأهلى واللى تسببت في غضب، كانت من أكتر الموضوعات التى تحدث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وبسببها خسر النادى الاهلى أمام الزمالك بثلاث أهداف.

واتهمت الجماهير فايلر بأنه لا يعرف قيمة مباريات القمة بين الأهلى والزمالك ووصفت خطته بأنها سقطة كبيرة.

Advertisements

وأشار الموجز إلى اهتمام رواد مواقع البحث جوجل بالفنانه نورهان والتى كانت من أكثر الأسماء اللى اهتم المواطنين بالبحث عنها على موقع البحث جوجل، وذلك بعد ما نشرت الفنانه نورهان منصور صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نورهان منصور، بإطلالة جذابة ترتدى روب أبيض نالت إعجاب الجمهور.

وتناول الموجز تريند منتشر بشكل كبير وهو بعنوان اليوم العالمي للقصيرات، واللي كان ما بين جاد وممازح بالتحديد على "توتير"، واستغل البعض التريند وصوتوا وطلبوا مشاركة رواد تويتر في إن يتم اعتبار الفتاة اللي اقصر من 155 ضمن القصيرات .

وزادت التعليقات على التريند وطالبت فتايات طويلات بيوم خاص للطويلات تحت إسم اليوم العالمي للطويلات .

كما ضمت تريندات جوجل والتي كانت محل بحث كبير فيلم الأكشن والجريمة "The Batman" للنجم روبرت باتينسون واللي كشفت استديوهات وارنر بروس الترفيهية عن الإعلان التشويقي الأول للفيلم.

الإعلان التشويقي حقق 5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة، ويركز بشكل أكبر على شخصية ريدلر (بول دانو)، الذي ترك سلسلة من المضايقات المميتة لباتمان والمفوض جوردون (جيفري رايت).