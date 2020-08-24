شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنيه من مال البر لصالح صندوق العطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لابد من أن يتم تأخير مخصصات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة بخلاف للدين والعدل.

وأكد وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى محمد الباز، بناء على توجيهات الرئيس الجمهورية لم يجدد عقد بيع أو إيجار أو حق انتفاع من غير القيمة السوقية الحالية.

وأشار، إلى تخصيص 50 مليون جنيه من مال البر لصالح صندوق العطاء لتوصيل أمانة المستحقين لأصحابها.

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من جانب آخر، صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس، بأنه بدأ اتخاذ القرارات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأولها التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة لتحقيق شروط الواقفين مبيعاً وشراء وتأجيراً، لتحقيق شروط الواقفين والوفاء بأغراض الوقف.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتمع أمس الأول السبت مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتناول اللقاء استعراض جهود وزارة الأوقاف فى مجال الدعوة وتجديد الخطاب الدينى والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة، بالإضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.

وجه الرئيس بالتوسع فى نشر الفكر الرشيد والتوعية بصحيح الدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات لصقل قدراتهم وتعظيم مهاراتهم فى التواصل.