شكرا لقرائتكم خبر عن أشاد بالتدابير الاحترازية المصرية.. أمين عام «السياحة العالمية» في رحلة بحرية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشيفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، رحلة بحرية بمدينة الغردقة، استمتعوا خلالها بالطبيعة الخلابة والجو المشمس للمدينة.

وأعرب الأمين العام عن سعادته واستمتاعه بالجمال المتميز الذي تتمتع به مدينة الغردقة، موجها الدعوة لكل شعوب العالم لزيارة مصر والاستمتاع بالمدن السياحية الشاطئية المختلفة بها لما تمتلكه من شواطئ خلابة، وشمس دافئة.

وأشار الأمين العام للمنظمة -بحسب بيان الأحد- إلى أنه مع استئناف برامج السياحة الثقافية بداية من مطلع شهر سبتمبر سيتمكن كثير من السائحين من الاستماع أيضًا بمشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر وبخاصة وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان لما بذلوه من جهد كبير لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأثناء عودتهم إلى مدينة القاهرة بعد قضاء يوما كاملا في مدينة الغردقة، تفقد وزير السياحة والآثار والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مطار الغردقة الدولي، للوقوف على التدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة به وفقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، في ظل استئناف مصر للحركة السياحة الوافدة اليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.

وبدأت الجولة بصالة السفر وكشاهدة مراحل التعقيم والتطهير المعمول بها منذ دخول المسافرين وأمتعتهم وحتى مغادرتهم مرورا بالممرات الداخلية، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التباعد بين المسافرين داخل صالات السفر والوصول وبين مقاعد الانتظار.

وتفقد زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفندق الذي يقيم به، كما تفقد مستشفي الغردقة وأحد مراكز الغوص بالمدينة، بالإضافة إلى زيارته لمتحف الغردقة.

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