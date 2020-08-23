شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية المنيا لأفراد 6 منشآت طبية: شكرًا من القلب لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«شكرًا من القلب لكل أعضاء الطاقم الطبي لما بذلتموه وتبذلونه من جهد وتضحية».. بهذه الكلمات قدمت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، دروع شكر وتقدير لأعضاء الفرق الطبية بمحافظة المنيا .

وقال الأنبا مكاريوس، إنه واجب «علينا الاعتراف بالشكر والتقدير للفريق الطبي بالمحافظة، وذلك بترتيب زيارات لمستشفيات العزل وتقديم شكر لأعضاء القطاع الطبي من اطباء وتمريض وفنيين وإداريين، وذلك بمستشفيات الصدر، والقلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة، والمستشفى الجامعي، والتأمين الصحي، والحميات، ومرفق هيئة الإسعاف والطوارئ.

وفي لفتة حب تم تقديم دروع تذكارية لهم باسم المطرانية كرسالة شكر وتقدير مثمنين ما يقدموه من جهد في مواجهه جائحة كورونا.