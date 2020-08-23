شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 12833 طائرًا بكفر الشيخ.. وضبط أسماك غير صالحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تقريراً عن أنشطة مديرية الطب البيطري، فبلغ إجمالي مذبوحات مجازر اللحوم الحمراء 51 رأس ماشية، كما بلغ إجمالي حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر 51 جلد درجة أولى، وبلغ إجمالي نشاط الرعاية والعلاج 1566 حيوانا معالجا، من بينها «767 من أبقار، و217 من الجاموس، و501 من الأغنام، و61 دواب، و12 كلب، و8 قطط».

وأوضح التقرير أن إجمالي نشاط الرعاية التناسلية 146 من بينها في التشخيص وفحص الحمل ومسببات ضعف الخصوبة 80 بقرة، و28 جاموسة، 5 من الأغنام، وفي علاج الأمراض الإنتاجية لأمراض الضرع وحديثي الولادة 20 بقرة، و9 جواميس، وبلغ إجمالي نشاط التلقيح الاصطناعي 108من بينها 58 بقرة، و50 جاموسة، كما بلغ إجمالي حالات علاج أمراض الدواجن 1865 طائرا، من بينها علاج 1095 من الدجاج، و330 بطة، و170 رومي، 270 أرانب.

كما أشار التقرير إلى أن إجمالي تحصينات الدواجن بلغت 12833 طائرا، من بينها تحصين «2076 هتشنر، 2151 جمبورو، 1726 كوليرا طيور، و2300 لاسوتا، و4580 نيوكسل عضلى، و30 تسمم دموي أرنبي فيروسي»، وفى نشاط التأمين على الماشية بلغ عدد الحيوانات المؤمن عليها 352 حيوانا، كما بلغ إجمالي الحيوانات التي تم ترقيمها 1200 حيوان، من بينها «953 أبقار، 184 جاموس، 58 ضأن، 5 ماعز»، كما بلغ نشاط الصحة العامة والأمراض المشتركة في تحصينات بروسيلا 235، من بينها 99 بقرة، 46 جاموسة، 78 من الأغنام، و12 من الماعز، وتم تحصين واستخراج رخص لـ 8 كلاب. وبالمرور على المجازر ومحال الأسماك للتفتيش على اللحوم تمكنت اللجنة المشكلة من المديرية من ضبط 82 كجم أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير محضر بذلك.