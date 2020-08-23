شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يفتتح تطوير مدخل مدينة الضبعه بطول ١٣٠٠ متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشروع تطوير المدخل الرئيسي لمدينة الضبعة بطول ١٣٠٠ متر، تنفيذ الشعبة الهندسية تحت إشراف مديرية الإسكان، بحضور اللواء هاني يوسف رئيس مجلس مدينة الضبعه، و المهندس محمد الباهي مدير مديرية الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

تشمل أعمال تطوير المدخل الرئيسي لمدينة الضبعة، بشكل يليق بالاهتمام الذي توليه الضبعة والقيادة السياسية بهذة المنطقة، وإقامة مشروع الضبعة النووي، وتم الارتقاء بشكل جمالي في ميدان الضبعة لكي يليق بالمظهر الحضاري للمدينة.

كما قام محافظ مطروح بإفتتاح المرحلة الثانية لمبنى الحملة الميكانيكية بالضبعة، والذي تم إنشاءه على مرحلتين المرحلة الأولى الدور الأرضي جراج سيارات بتكلفة مليون ونصف، والمرحلة الثانية الدور الثاني للمبنى بتكلفة مليون جنية، ويتكون مبنى الحملة من 8 مكاتب و2 دورة مياه وقاعة و بوفيه.

ووجه محافظ مطروح بإعادة تنظيم السيارات داخل الجراج حتى يتسنى سهولة خروج ودخول السيارات، كما وجه بتركيب أسلاك على نوافذ المكاتب وتركيب مرواح سقف وتركيب لافتات على المكاتب كما شدد على الاهتمام و الحفاظ على المبنى.