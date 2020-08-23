شكرا لقرائتكم خبر عن رقصات «الكف والسامر» وتصنيع «الحلي والخرز» على مسرح قصر ثقافة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف مسرح قصر ثقافة مطروح، فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفرقة مطروح للفنون الشعبية، والتي قدمت مجموعة متميزة من الرقصات منها «السامر، الجية، الكف، الترحيب»، بقيادة مدير الفرقة محمد فرغلي ومدرب الفرقة عوام مصطفى، بحضور جمهور مطروح، وسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور.

أقامت المواقع الثقافية التابعة للفرع عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة أونلاين منها محاضرة بعنوان «الهجرة الغير شرعية» ببيت ثقافة براني، والتي ألقاها الشيخ محمد سعودي، والتي تحدث خلالها عن الآثار السلبية للهجرة الغير شرعية على الأسرة والمجتمع، كما أوضح رأي الاسلام في الهجره الغير شرعية.

كما عقدت أمسية لنادى أدب بادية برانى للشاعر صالح عبدالجيد الجراري، القى خلالها الشاعر قصيدة شعرية وصف من خلالها الشاعر اعتزازه بنفسه على الرغم من ظروفه الصعبة.

وأقيمت ورشة لتصنيع الحلي من الخرز ببيت الثقافة لذوي الاحتياجات الخاصة، تم فيها عمل الحلي من الخرز بألوان متنوعة بطريقة سهلة ومبسطة.