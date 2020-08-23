شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: تلقينا 514 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، تلقي 514 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 15 سبتمبر المقبل لطلبات التصالح المقدمة قبل 14 يوليو الماضي، لافتا إلى أن آخر مهلة لطلبات التصالح الجديدة 30 سبتمبر القادم، لدفع جدية التصالح لمن تقدم بطلب سابقا وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأضاف «عبدالرازق»، أن يتم تحصيل الرسوم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة حتى الساعة الــ 5 مساء طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وبحث الطلبات ورفعها للجنة العليا للبت فيها واتخاذ قرار التصالح من عدمة.

وأكد رئيس المدينة على زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجي في الخزينة وشبابيك تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لإنجاز وتسهيل تلقي الطلبات، موضحا أنه يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدم بها المواطنون، والتي حددتها الدولة طبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، لافتاً إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح لضمان انتظام وسير العمل تنفيذًا لتكليفات محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقي الطلبات وسير العمل واستلام الطلبات وسداد جدية التصالح، وذلك طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتسهيل وتيسير استلام ملفات التصالح على مخالفات البناء وضرورة متابعة انتظام سير العمل بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة .

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