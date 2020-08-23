شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد أعمال 14 مشروعًا بقرية العوامة ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب محافظة مطروح بزيارة مدينة الضبعه في إطار جولاته الميدانية المستمرة لكافة مدن ومراكز المحافظة والحرص على التواصل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم، والعمل على تلبيتها لمتابعة كافة المشروعات الخدمية الجارية، وافتتاح عددا من المشروعات التي تم الانتهاء منها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وذلك بحضور اللواء هاني يوسف رئيس مدينة الضبعة، والمهندس محمد الباهي مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة أوعدد من مديري الإدارات والمديريات المعنية بالمحافظة.

في بداية جولته تفقد محافظ مطروح لقرية زاوية العوامة لمتابعة الأعمال الجارية بها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، حيث تفقد الوحدة المحلية للقرية، وشدد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال، موجها بتركيب بلاط انترلوك ليليق بالوجة الحضاري للوحدة، كما تفقد مركز الشباب والملعب الخماسي للقرية، كما شدد بتركيب كشافات لأعمدة الإنارة بجانب الملعب ومركز الشباب وإنشاء 3 فصول إعدادي جديدة بمدرسة زواية العوامة.

وأشار محافظ مطروح، أنه يجري بالقرية تنفيذ عدد ١٤ مشروعًا ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية.