شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بمنطقة «طه الحكيم» بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بمنطقة «طه الحكيم» بطنطا؛ حيث انتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته، وأمرت بالتحفظ على ملف العقار، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة في الواقعة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,237

تعافي 65,118

وفيات 5,243

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