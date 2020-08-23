شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يكشف خطة البنك المركزي لزيادة ماكينات الصراف الآلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، أن الشمول المالي بدأ في الظهور عام 2003، مشيرًا إلى أنه توافقًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشمول المالي بدأ البنك المركزى يتوسع في استخدام أدوات التكنولوجيا المالية عن طريق زيادة وإصدار البطاقات البنكية وإزالة جميع المعوقات لإصدار كارت فيزا.

وأضاف «رشدي»، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم، الأحد، أن البنك المركزى حس على التوسع في إنشاء المحافظ الإلكترونية مع رفع حد السحب اليومي للأفراد ليصل إلى 30 ألف جنيه يوميًا وشهريا يصل إلى 100 ألف جنيه، من خلال المحافظ الإلكترونية.

وتابع: «الحد للسحب للأفراد الاعتبارية وصل إلى 40 ألف جنيه يوميًا، وشهريًا يصل إلى 200 ألف جنيه»، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أتاح الفرصة للسحب المجاني لحاملي المحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر للتشجيع والحس على التعامل من خلال المجتمع الأقل نقدية.

وأشار إلى أن البنك المركزي أنشأ خطة تحفيزية للبنوك لإضافة 100 ألف لماكينات الصراف الآلي pos حتى نهاية العام الحالي 2020؛ خاصة أن ماكينات pos للصرف الآلي كانت 88 ألف ماكينة خلال العام الماضي بزيادة 100 ألف ماكينة يوفرها البنك المركزي للمواطنين.